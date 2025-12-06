Bologna nodo Lucumí e nuovi obiettivi di mercato | rinnovi vicini e difesa da ricostruire

Il Bologna si avvicina al mercato di gennaio con una certezza e una preoccupazione. Da un lato, la società rossoblù ha praticamente blindato due colonne dello spogliatoio come Lukasz Skorupski e Remo Freuler, ormai prossimi al rinnovo. Dall’altro, resta delicata la posizione di Jhon Lucumí, il difensore che nei piani del club rappresenta un pilastro del presente e del futuro, ma che continua ad attirare insistenze dall’estero. Il colombiano, classe 1998, è legato ai rossoblù fino al 2027. Eppure in estate era già finito al centro di una trattativa importante: il Sunderland aveva offerto 28 milioni di euro, proposta rifiutata dal Bologna per non smantellare un reparto che si stava consolidando. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

