Calcio serie C il Perugia si mette al sicuro | rispettata la scadenza del 16 febbraio

Il Perugia ha rispettato la scadenza del 16 febbraio per il pagamento degli stipendi. Entro quella data, la società ha versato le somme dovute ai calciatori e allo staff per il periodo da ottobre a dicembre 2025, così come gli arretrati e i contributi previdenziali. La squadra si è mossa in tempo per evitare sanzioni e mantenere la regolarità amministrativa.

Si è entrati nel mese di febbraio e le scadenze federali incombono. Entro il 16 febbraio vanno versati gli stipendi dei calciatori e dello staff relativi al periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2025, eventuali arretrati e i contributi assistenziali e previdenziali ad essi correlati.Il Perugia si è.

