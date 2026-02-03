Calcio serie C il Perugia mette subito in mostra i nuovi arrivati

Il Perugia ha deciso di partire subito forte. I nuovi acquisti, Valerio Verre, Riccardo Ladinetti, Matteo Polizzi e Filippo Dodde, sono già in campo e si allenano con la squadra. Le presentazioni ufficiali sono fissate per domani mattina, ma i giocatori hanno già dimostrato di essere pronti a mettersi in mostra. La società vuole vedere subito cosa possono dare e non vogliono lasciare nulla al caso.

Le presentazioni di rito sono previste per domani alle 9:30, ma gli ultimi arrivati, ovvero Valerio Verre, Riccardo Ladinetti, Matteo Polizzi (quest'ultimo un ritorno anticipato dal prestito al Pontedera) e Filippo Dodde (lo aspetta la Primavera di Giorgi) non hanno perso tempo.

