Calcio serie C il Perugia mette subito in mostra i nuovi arrivati

Il Perugia ha deciso di partire subito forte. I nuovi acquisti, Valerio Verre, Riccardo Ladinetti, Matteo Polizzi e Filippo Dodde, sono già in campo e si allenano con la squadra. Le presentazioni ufficiali sono fissate per domani mattina, ma i giocatori hanno già dimostrato di essere pronti a mettersi in mostra. La società vuole vedere subito cosa possono dare e non vogliono lasciare nulla al caso.

Le presentazioni di rito sono previste per domani alle 9:30, ma gli ultimi arrivati, ovvero Valerio Verre, Riccardo Ladinetti, Matteo Polizzi (quest'ultimo un ritorno anticipato dal prestito al Pontedera) e Filippo Dodde (lo aspetta la Primavera di Giorgi) non hanno perso tempo.Tutti questi.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Calcio serie C, il Perugia cerca di non pensare alle vicende extra calcio. Per Tedesco e Novellino si prospetta un compito arduo

Il Perugia di Serie C si concentra esclusivamente sul campo, cercando di mantenere la concentrazione nonostante le recenti difficoltà extra calcistiche.

Calcio serie C, il Perugia revisiona l'area organizzativa

