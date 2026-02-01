Calcio serie C il mercato del Perugia si avvia alla volata finale

Il mercato del Perugia entra nella fase decisiva. Hernan Garcia Borras aveva già detto che non si sarebbe fermato, e ora la società si muove per rinforzare la squadra. Nei prossimi giorni, si aspettano novità importanti, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni mossa. La corsa alla fine del mercato sta diventando sempre più incandescente.

La giornata odierna può essere quella della cessione di Giunti al Padova, poi l'assalto finale alla mezzala. Possibili altri movimenti anche in difesa Hernan Garcia Borras era stato chiaro nel dopo partita: il mercato del Perugia non è certamente finito. Mancano infatti da inserire in organico alcune pedine importanti che diano qualità e sostanza nello sprint finale per la salvezza. Il traguardo è distante 4 punti e dunque non si potrà sbagliare. Successivamente partirà l'assalto alla mezzala, che potrebbe essere un volto molto conosciuto dall'ambiente biancorosso. Si tratta di Valerio Verre (1994), che ha lasciato un grande ricordo sia nella prima esperienza del 201415 con Camplone alla guida sia del 201819, allenatore Alessandro Nesta.

