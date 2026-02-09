Calcio risultati serie A Pari Juve oggi Roma-Cagliari

La Juventus blocca la Lazio sul 2-2 all’ultimo istante. La squadra di Allegri, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia, fatica a portare a casa i tre punti. La classifica si muove poco: ora i bianconeri sono a -3 dal Napoli. La partita si è fatta intensa negli ultimi minuti, con i bianconeri che hanno rischiato di perdere, ma sono riusciti a pareggiare. La corsa in campionato resta aperta, con la Juve che cerca di recuperare terreno.

Roma, 9 feb. (askanews) – Dopo il ko in Coppa Italia, la Juve evita in extremis la sconfitta con la Lazio in casa, pareggia 2-2 ed è a -3 dal Napoli. La squadra di Spalletti gioca bene nel primo tempo ma non concretizza (gol annullato a Koopmeiners). Nel recupero della prima frazione di gioco segna Pedro. A inizio ripresa, Isaksen raddoppia per i biancocelesti. La Juve risponde, McKennie accorcia e poi attacca a testa bassa fino al 2-2 segnato da Kalulu al 96?. Oggi in campo Atalanta-Cremonese, e Roma-Cagliari in attesa del recupero Milan-Como Ventiquattresima giornata: Verona-Pisa 0-0, Genoa-Napoli 2-3, Fiorentina-Torino 2-2, Bologna-Parma 0-1, Lecce-Udinese 2-1, Sassuolo-Inter 0-5, Juventus-Lazio 2-2, lunedì 9 febbraio ore 18.🔗 Leggi su Ildenaro.it

