Calcio risultati di serie A | Atalanta settima

L’Atalanta si conferma in ottava posizione con una vittoria sofferta contro la Cremonese, battuta 2-1. La squadra di Gasperini ha faticato a trovare il ritmo, ma alla fine è riuscita a portare a casa tre punti importanti. Per il momento si mantiene a distanza dalla zona europea, mentre la Cremonese si allontana dalla salvezza. La giornata ha visto anche il pareggio tra Juventus e Lazio, mentre il Napoli ha vinto 3-2 sul Genoa. Risultati che movimentano la classifica a quattro turni dalla fine del campionato.

Roma, 9 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Atalanta-Cremonese 2-1 Ventiquattresima giornata: Verona-Pisa 0-0, Genoa-Napoli 2-3, Fiorentina-Torino 2-2, Bologna-Parma 0-1, Lecce-Udinese 2-1, Sassuolo-Inter 0-5, Juventus-Lazio 2-2, Atalanta-Cremonese 2-1, ore 20.45 Roma-Cagliari. 18 febbraio ore 20.45 Milan-Como. Classifica: Inter 58, Milan 50, Napoli 49, Juventus 46, Roma 43, Como 41, Atalanta 39, Lazio 33, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese e Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, Pisa e Verona 15. Venticinquesima giornata (13-16 febbraio): Venerdì 13 febbraio ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ecco un aggiornamento sui risultati della ventiduesima giornata di Serie A.

Ecco i risultati più recenti della Serie A: l'Atalanta ottiene una vittoria importante contro il Torino, riducendo le distanza dalla zona playoff.

