Calcio risultati serie A | scatti Atalanta e Genoa

Ecco un aggiornamento sui risultati della ventiduesima giornata di Serie A. L'Atalanta ha battuto il Parma 4-0, mentre il Genoa ha superato il Bologna 3-2. Tra gli altri incontri, spiccano le vittorie di Inter e Como con punteggi elevati. La classifica si definisce con diversi pronostici in vista delle sfide in programma, tra cui Juventus-Napoli. Qui di seguito i dettagli delle partite e le nuove posizioni in classifica.

Roma, 25 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2 Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0, Sassuolo-Cremonese 1-0, Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, ore 18 Juventus-Napoli, ore 20.45 Roma-Milan, lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese. Classifica: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio 29, Sassuolo 27, Udinese 26, Cagliari 25, Torino, Parma, Cremonese 24, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa, Verona 14. Ventitreesima giornata: Venerdì 30 gennaio ore 20.

