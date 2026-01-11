Calcio risultati serie A | sale l’Atalanta stasera Inter-Napoli

Ecco i risultati più recenti della Serie A: l’Atalanta ottiene una vittoria importante contro il Torino, riducendo le distanza dalla zona playoff. Stasera si disputa il match tra Inter e Napoli, due delle principali formazioni del campionato. Questi aggiornamenti forniscono una panoramica sulle posizioni attuali e sugli sviluppi della giornata.

Roma, 11 gen. (askanews) – Tre punti per l’Atalanta, che nel 20° turno di Serie A batte il Torino 2-0 e riduce a tre i punti di svantaggio dal Como, sesto in classifica. Decidono un colpo di testa di De Ketelaere su calcio d’angolo al 13? del primo tempo, e la rete all’ultimo istante di Pasalic, che segna in contropiede sul capovolgimento di fronte durante l’ultimo assalto del Torino. Oggi in campo il Milan a Firenze e questa sera Inter-Napoli. Questo il riepilogo dei risultati e la classifica: Ventesima giornata: Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Torino 2-0, domenica 11 gennaio ore 12. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

