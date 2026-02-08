Calcio femminile Per l’Acf la rete di Tuteri non basta

Questa mattina il Cesena ha vinto 1-0 contro l’Acf Arezzo in una partita che ha visto le romagnole prevalere sul campo. La rete di Tuteri non è bastata alle toscane, che hanno faticato a finalizzare le occasioni create. L’Acf continua a cercare la svolta in campionato, mentre il Cesena si conferma in buona forma.

Il Cesena ha espugnato il campo dell’Acf Arezzo, chiudendo la sedicesima giornata di campionato con un risultato che, alla luce della classifica, riflette la solidità delle romagnole e le difficoltà delle toscane nel concretizzare le proprie occasioni. La partita, disputata domenica 8 febbraio 2026 presso il Bruno Nespoli, si è conclusa con il punteggio di 3-1 in favore del Cesena, lasciando l’Arezzo a riflettere sulle opportunità sfumate e sulla tenacia dimostrata dalle avversarie. Una giornata caratterizzata da nuvolosità e una leggera brezza di 3.7 nodi proveniente da est, con una probabilità di pioggia del 20%, ha fatto da cornice a una sfida combattuta, ricca di spunti tattici e di momenti di intensa emozione per i tifosi presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

