Calcio Atalanta batte Cremonese 2-1

L'Atalanta ha vinto il derby lombardo contro la Cremonese con il risultato di 2-1. La squadra di Bergamo si prende tre punti importanti e si avvicina alle posizioni di vertice in classifica. La partita è stata combattuta, con i padroni di casa che sono riusciti a trovare il gol decisivo nel finale. La Cremonese ha lottato fino all'ultimo, ma alla fine ha dovuto piegarsi davanti alla determinazione dell'Atalanta.

20.30 L'Atalanta vince il derby lombardo con la Cremonese (2-1) e si avvicina alla zona nobile della classifica. Gara sbloccata già al 13': Krstovic inventa una girata da campione che sorprende Audero. Atalanta padrona del ampo, Cremonese in difficoltà. Al 20' traversa di Samardzic, il raddoppio arriva comunque al 25' con una splendida azione di Zappacosta sulla fascia destra. Partita in discesa per la Dea, La Cremonese pare in difficoltà nel crare azioni pericolose. Tardivo il gol di Thorsby nel recupero (94').

