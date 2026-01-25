Calcio Sassuolo batte Cremonese 1-0
Il Sassuolo conquista tre punti grazie a una vittoria per 1-0 sulla Cremonese. La partita si sblocca rapidamente, con Fadera che segna al 3’ dopo un'uscita poco precisa di Audero. Risultato importante per la squadra neroverde, che mantiene il vantaggio fino al fischio finale. Un incontro giocato con attenzione e determinazione, in un contesto di equilibrio tra le due formazioni.
15.00 Il Sassuolo incamera tre punti preziosissimi: battuta 1-0 la Cremonese. Una partita vivace che si sblocca presto: Fadera mette in rete al 3' dopo una goffa parata di Audero. La Cremonese prova a reagire con Vardy, molto attivo, ma rischia anche di prenderne un altro sulle ripartenze. Nella ripresa,il Sassuolo prova a controllare la partita. La Cremonese è viva, ma rischia di incassare un altro gol. Per il Sassuolo, Moro sfiora il raddoppio. Audero fa il miracolo su una punizione di Laurientè,riscattando la papera sul gol.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Sassuolo batte la CremoneseGli aggiornamenti sui risultati della Serie A 202526 sono disponibili in tempo reale.
Leggi anche: Calcio, Sassuolo batte Fiorentina 3-1
Cremonese 3-2 Sassuolo #cremonese #sassuolo
Argomenti discussi: Emozioni Neroverdi | Quel 3-2 alla Cremonese ricco di emozioni; Serie A: in campo alle 12,30 Sassuolo-Cremonese 0-0 DIRETTA; Sassuolo - Cremonese in Diretta Streaming | DAZN IT; Pronostico Sassuolo-Cremonese: analisi, quote e consigli.
Anticipo Serie A, il Sassuolo batte 1-0 la Cremonese: altro passo falso per la squadra di NicolaLa sfida domenicale delle 12.30 ha visto gli uomini di Grosso segnare subito e poi sfiorare il raddoppio più volte. Emiliani undicesimi ... calciocasteddu.it
Sassuolo-Cremonese 1-0: decide un gol di Fadera al 3', Grosso torna a vincereDopo tre ko di fila, il Sassuolo torna alla vittoria che mancava dal 6 dicembre scorso. Nel match delle 12.30 della domenica di Serie A è stato decisivo un gol di Fadera appena al terzo minuto di gioc ... sport.sky.it
La notizia che tutti i tifosi del #Sassuolo stavano aspettando Come annunciato da Fabio #Grosso, Domenico #Berardi tornerà a disposizione domani nella sfida contro la #Cremonese #Calcionews24 - facebook.com facebook
#Napoli 1-0 #Sassuolo : Stanislav Lobotka! #NapoliSassuolo #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.