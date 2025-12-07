Bonazzoli-Sanabria la Cremonese batte il Lecce 2-0
Le reti nella ripresa: Nicola vola a 20 punti CREMONA - La Cremonese non si ferma dopo l'exploit di Bologna e centra la sua seconda vittoria consecutiva. I ragazzi di Davide Nicola si impongono 2-0 sul Lecce nel match dello Zini, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 20252026: decidon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Cremonese-Lecce 2-0, decisivi i gol di Bonazzoli e Sanabria
Anticipo ore 12,30 Cremonese (20) Lecce(13) 2-0 Bonazzoli (rigore) Sanabria. Dopo un primo tempo dove il Lecce mantiene il controllo del gioco sfiorando anche un paio di volte il gol, la Cremonese esce alla distanza nel secondo tempo e si impone con aut Vai su X
Buongiorno, buona settimana e buon Dicembre rossoblù!! Partita tutt'altro che facile questa sera contro la Cremonese che ha una buona classifica, un ottimo allenatore come Nicola e un attacco pericoloso con Vardy, Bonazzoli e Sanabria. Puntiamo natur - facebook.com Vai su Facebook
Bonazzoli-Sanabria gol: la Cremonese batte il Lecce e aggancia il Sassuolo. Nicola vede l’Europa - I grigiorossi superano i salentini nel match valido per la 14ª giornata di Serie A e accorciano sul sesto posto in classifica ... tuttosport.com scrive
Serie A: la Cremonese batte 2-0 il Lecce, a segno Bonazzoli e Sanabria - 0 il Lecce allo Zini e si conferma sempre più la sorpresa di questo campionato. Segnala msn.com
Bonazzoli-Sanabria, la Cremonese batte il Lecce 2-0 - La Cremonese non si ferma dopo l'exploit di Bologna e centra la sua seconda vittoria consecutiva. Lo riporta italpress.com