Bonazzoli-Sanabria la Cremonese batte il Lecce 2-0

Ilgiornaleditalia.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le reti nella ripresa: Nicola vola a 20 punti CREMONA - La Cremonese non si ferma dopo l'exploit di Bologna e centra la sua seconda vittoria consecutiva. I ragazzi di Davide Nicola si impongono 2-0 sul Lecce nel match dello Zini, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 20252026: decidon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bonazzoli sanabria la cremonese batte il lecce 2 0

© Ilgiornaleditalia.it - Bonazzoli-Sanabria, la Cremonese batte il Lecce 2-0

Scopri altri approfondimenti

Cremonese-Lecce 2-0, decisivi i gol di Bonazzoli e Sanabria

bonazzoli sanabria cremonese batteBonazzoli-Sanabria gol: la Cremonese batte il Lecce e aggancia il Sassuolo. Nicola vede l’Europa - I grigiorossi superano i salentini nel match valido per la 14ª giornata di Serie A e accorciano sul sesto posto in classifica ... tuttosport.com scrive

bonazzoli sanabria cremonese batteSerie A: la Cremonese batte 2-0 il Lecce, a segno Bonazzoli e Sanabria - 0 il Lecce allo Zini e si conferma sempre più la sorpresa di questo campionato. Segnala msn.com

bonazzoli sanabria cremonese batteBonazzoli-Sanabria, la Cremonese batte il Lecce 2-0 - La Cremonese non si ferma dopo l'exploit di Bologna e centra la sua seconda vittoria consecutiva. Lo riporta italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Bonazzoli Sanabria Cremonese Batte