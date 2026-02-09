Le figurine Panini dedicano di nuovo spazio al calcio femminile. Dopo il successo dello scorso anno, anche questa volta le calciatrici sono al centro dell’attenzione, con nuove figurine che celebrano le stelle del calcio femminile. La passione per questo sport torna a crescere tra i collezionisti e gli appassionati, pronti a completare le proprie raccolte con le nuove immagini delle giocatrici più famose.

Roma, 9 febbraio 2026 – Dopo l’edizione dello scorso anno, il calcio femminile ritorna protagonista nel mondo delle figurine Panini. Questa mattina è stato presentato l’album “Calciatrici” a Roma, presso il Salone d’Onore del Coni. Nell’album saranno presenti le compagini dalla Serie A alla Serie C, 339 figurine, di cui 54 su materiale speciale. Presente anche una sezione speciale dedicata ai nuovi trofei per le squadre della Serie A e agli ultimi risultati della Nazionale femminile rappresentata dal Ct Soncin. Il Presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’album: “L'entusiasmo generato dalla prima edizione dell'album Calciatrici è stato straordinario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Calciatrici" è sempre una passione per la Panini.

A Roma è stata presentata la seconda edizione dell’album Panini dedicato alle calciatrici italiane.

Al Salone d’Onore del Coni di Roma è stata presentata ufficialmente la nuova collezione di figurine Panini dedicata alle calciatrici italiane.

