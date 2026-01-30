Choc a Pordenone inizia a bere alle 5 del mattino | studente ubriaco collassa a scuola

Questa mattina a Pordenone uno studente si è messo a bere alle cinque. Dopo alcune ore, si è sentito male e si è accasciato a terra davanti all’istituto. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e studenti, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118, che hanno portato l ragazzo in ospedale. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Un episodio di una gravità inaudita quello che si è verificato a Pordenone, a poca distanza da un istituto di scuola superiore. Un ragazzo di 15 anni, completamente ubriaco, ha perduto i sensi prima ancora di entrare per assistere alle lezioni. Il fatto si è verificato nel corso della mattinata di ieri, giovedì 28 gennaio, in viale Dante. Erano circa le 8.30 quando sono stati chiamati con urgenza i soccorsi. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto il ragazzo accasciato a terra in stato di incoscienza. Stando a quanto emerso dai racconti dei compagni di scuola, il 15enne aveva cominciato a bere Vodka dalle 5. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Choc a Pordenone, inizia a bere alle 5 del mattino: studente ubriaco collassa a scuola Approfondimenti su Pordenone Scuola Si ubriaca prima di entrare a scuola, 16enne in coma etilico: aveva iniziato a bere vodka dalle 5 del mattino Un ragazzo di 16 anni di Pordenone è finito in ospedale in coma etilico dopo aver bevuto vodka fin dalle prime ore del mattina. Sviene a scuola, era ubriaco: beveva vodka dalle 5 del mattino. Coma etilico Un quindicenne finisce in coma etilico dopo aver bevuto vodka fin dalle prime ore del mattino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pordenone Scuola Argomenti discussi: Hai prof di sinistra?. Bufera a scuola dopo il manifesto, il sindaco Basso: Non si possono censurare gli studenti. Pd: Lista di...; Volantino a scuola: Hai professori di sinistra?. Il questionario del movimento giovanile di estrema destra rimosso dagli studenti; Saluta i figli prima di salire in ambulanza: Sabrina stroncata un'ora dopo a 39 anni; Professori di sinistra, il manifesto per 'fare la spia' finisce in Procura: Individuate i responsabili. Choc a Pordenone: donna riversa a terra sanguinante, il suo cane morto accantoDonna anziana trovata ferita in un parcheggio a Pordenone, vicino a lei il cane morto. Indagini in corso per chiarire la dinamica. nordest24.it Choc in pieno centro: ragazza di 20 anni accoltellata da una 16enne -> https://www.nordest24.it/lite-giovanile-taglierino-ferita - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.