Caos guardia medica la replica dell'AST Stroppa | Carenza di medici nota da tempo problema nazionale Lavoriamo a soluzioni

L’AST Ancona risponde alla denuncia sui turni scoperti della guardia medica durante le festività, evidenziando come la carenza di medici sia un problema noto e diffuso a livello nazionale. Stroppa ha sottolineato gli sforzi in corso per individuare soluzioni efficaci, riconoscendo la complessità della situazione e la necessità di interventi strutturali per garantire servizi sanitari adeguati.

JESI- Dopo la denuncia del consigliere regionale Michele Caporossi (Progetto Marche Vive) sui turni scoperti della guardia medica durante le festività, soprattutto nell’area di Jesi, e sulle inevitabili ricadute in termini di accessi ai pronto soccorso, arriva la replica dell’AST Ancona. «La. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

