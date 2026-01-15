Assistenza agli anziani non autosufficienti sindacati in allarme | Legge 33 ferma

In provincia di Catania, l’invecchiamento della popolazione si sta accentuando, ma i servizi di assistenza agli anziani non autosufficienti sono ancora insufficienti. La legge 33, fondamentale per migliorare il supporto a queste persone, sembra ancora in fase di stallo. La situazione evidenzia la necessità di un intervento concreto per garantire una maggiore tutela e assistenza a una fascia di popolazione in crescita.

"In provincia di Catania cresce l'indice di vecchiaia, ma non i servizi. Anziani sempre più fragili, mentre l'attuazione della legge 33 sull'assistenza ai non autosufficienti appare come un cantiere fermo".A lanciare l'allarme sono i segretari generali delle federazioni dei pensionati di Catania.

