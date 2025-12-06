Case di riposo Uil pensionati | Servono misure per la sicurezza degli anziani

“Occorrono misure adeguate per garantire la sicurezza e la dignità degli ospiti delle case di riposo”. Lo chiede la Uil pensionati dopo l’arresto di un operatore sociale di una casa di riposo di Capri accusato di abusi su diversi ospiti, esprimendo “sgomento e indignazione per le inaudite violenze”. “La gravità dei fatti è inqualificabile. L’abuso sistematico della posizione di fiducia e cura, lo sfruttamento della condizione di inferiorità fisica e psichica delle vittime e la perpetrazione di tali crimini – afferma il segretario della Uil Biagio Ciccone – rappresentano il culmine della barbarie e del tradimento della missione di ogni struttura socio-sanitaria”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

