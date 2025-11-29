Cairo cade dal tetto e muore sul lavoro | la Procura indaga per omicidio colposo

Ilsecoloxix.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima è Ervis Osmenaj, aveva 39 anni e lavorava come artigiano. Era salito sul capannone per una manutenzione. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

cairo cade dal tetto e muore sul lavoro la procura indaga per omicidio colposo

© Ilsecoloxix.it - Cairo, cade dal tetto e muore sul lavoro: la Procura indaga per omicidio colposo

