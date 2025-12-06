Grossglockner 33enne muore congelata a pochi metri dalla vetta | il fidanzato a processo per omicidio colposo

Una vetta a un passo, poi il gelo e la morte. Era rimasta a soli 45 metri dalla cima, in una notte che ha trasformato una salita pianificata come esperienza estrema in un’accusa di omicidio colposo. Kerstin Gurtner, 33 anni, è morta sul Grossglockner, la montagna più alta d’ Austria, a 3.800 metri, con temperature che nella notte sono precipitate fino a –20°C a causa del vento che spingeva la percezione ben sotto la soglia di sopravvivenza. A guidarla, o almeno a decidere l’ascesa, era il fidanzato Thomas Plamberger, 39 anni, alpinista esperto e figura molto attiva sui social, dove documentava escursioni e scalate di alta quota. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

