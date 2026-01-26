Maltempo Schifani insedia la cabina di regia | Procedure semplificate per i contributi

La Regione Sicilia ha istituito una cabina di regia a Palazzo d’Orléans, guidata dal presidente Schifani, per coordinare le attività di gestione dell’emergenza maltempo. L’obiettivo è semplificare le procedure e garantire interventi più efficaci nel supporto alle zone colpite. Questa iniziativa mira a rispondere prontamente alle esigenze della popolazione e a coordinare le risorse disponibili in modo efficiente.

Il presidente della Regione guida il coordinamento per la ricostruzione dopo il ciclone Harry e annuncia riunioni settimanali Insediata a Palazzo d'Orléans la cabina di regia operativa della presidenza della Regione per gestire l'emergenza maltempo che ha colpito la Sicilia. A presiederla è il presidente Renato Schifani, che ha chiesto "massima collaborazione tra tutti gli uffici" e annunciato una semplificazione delle procedure per l'erogazione dei contributi destinati ai territori danneggiati. "Stiamo intervenendo in maniera più che tempestiva – ha detto Schifani – perché nel giro che ho svolto nei luoghi colpiti dal ciclone Harry ho potuto toccare con mano la disperazione della gente.

