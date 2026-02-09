Bus FdI attacca la giunta | Linea 153 disagi e pericoli Un incubo per gli studenti

La linea di bus 153 tra Conselice e Imola continua a creare problemi. Gli studenti e le famiglie si lamentano dei disagi e dei rischi quotidiani. Nonostante le segnalazioni fatte già mesi fa, nulla è stato fatto per migliorare il servizio. La situazione rimane complicata e lunga da risolvere.

"È trascorso l'intero primo quadrimestre dell'anno scolastico, siamo giunti a febbraio 2026, eppure nulla è cambiato rispetto alle gravi criticità segnalate già a settembre e ottobre scorso sulla linea di trasporto pubblico 153 Conselice-Imola ". E' quanto accusa Fratelli d'Italia attraverso il suo consigliere comunale Nicolas Vacchi, vicepresidente dell'assise cittadina. "È doveroso rilanciare con forza l'allarme delle tante famiglie che quotidianamente denunciano una situazione di sovraffollamento insostenibile – prosegue il consigliere – e un pericolo costante per la sicurezza degli utenti, in stragrande maggioranza studenti minorenni.

