Sicurezza Imperato FdI attacca la Giunta | Città stanca e spaventata servono risposte concrete
“Non siamo più disposti ad accettare passivamente la narrazione distorta e pericolosa che il Pd ha imposto in questi anni: quella secondo cui a Cesena tutto va bene e nulla è migliorabile. O, peggio ancora, che se qualcosa non funziona sia sempre colpa di fattori esterni o della “percezione” dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
