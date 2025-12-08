Sicurezza Imperato FdI attacca la Giunta | Città stanca e spaventata servono risposte concrete

“Non siamo più disposti ad accettare passivamente la narrazione distorta e pericolosa che il Pd ha imposto in questi anni: quella secondo cui a Cesena tutto va bene e nulla è migliorabile. O, peggio ancora, che se qualcosa non funziona sia sempre colpa di fattori esterni o della “percezione” dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it