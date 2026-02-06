Jim Ross conferma che Chris Jericho vuole tornare in WWE per concludere la sua carriera. La voce circolava da giorni, ora il veterano del wrestling la rende ufficiale. Jericho, che da tempo si trova lontano dal ring, avrebbe deciso di chiudere il suo percorso nel grande show americano. La notizia fa felici i fan, che aspettano di rivedere Y2J in azione.

Continua la telenovela sul ritorno di Y2J in WWE, e a mettere pepe sulla vicenda stessa ci pensa anche il vecchio JR. Negli ultimi mesi si è parlato molto del ritorno di Chris Jericho nella programmazione della WWE, con voci e “easter egg” sul suo possibile ritorno. Jericho ha fatto la sua ultima apparizione su AEW TV nell’aprile 2025 e il suo contratto con AEW è scaduto nel dicembre 2025. L’ex star della WWE e dell’AEW è anche il frontman della rock band Fozzy e attualmente è in tour con loro . Il leggendario annunciatore della AEW ed ex WWE Jim Ross aveva previsto che Jericho sarebbe tornato alla Royal Rumble 2026, ma cosi non è stato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jim Ross: “Chris Jericho vuole concludere la sua carriera in WWE”

Approfondimenti su Jim Ross

Durante l’ultima puntata del podcast Grilling JR, Jim Ross ha affrontato le recenti speculazioni sul futuro di Chris Jericho, sottolineando che, qualora il canadese decidesse di lasciare la AEW, le opzioni principali sarebbero la WWE o l’addio alla scena professionistica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Jim Ross

Argomenti discussi: Jim Ross | Tommaso Ciampa alla AEW sarebbe la mossa più logica.

Un veterano di AEW sostiene che Chris Jericho potrebbe concludere la sua carriera in WWE.Jim Ross è convinto che Chris Jericho possa concludere la sua leggendaria carriera nel wrestling con un ritorno in WWE. worldwrestling.it

WWE News: Jim Ross Predicts Chris Jericho’s Legacy Will Culminate in a Career-Defining FeudThe wrestling world was abuzz with excitement when Chris Jericho made a surprise return at the Royal Rumble, shattering the hopes of fans who believed he had finally hung up his boots for good. While ... sportsarenaa.com

#wrestling #Royalrumble Jim Ross rivela che una stella emergente lo ha contattato prima del Royal Rumble WWE 2026: Jim Ross ha condiviso un momento che ha catturato l´attenzione degli appassionati di wrestling questa settimana. Nel suo podcast, il leg facebook

Jim Ross: Tommaso Ciampa alla AEW sarebbe la mossa più logica" x.com