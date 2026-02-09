Bufera sul Nido Fantasia CGIL e UIL fanno muro contro l' esternalizzazione

Una protesta cresce intorno all’asilo nido “Fantasia”. La CGIL aveva già criticato l’esternalizzazione del servizio, e ora anche la UIL FPL si schiera con fermezza. Le due sigle sindacali contestano l’idea dell’amministrazione di affidare l’asilo ai privati, sostenendo che questa scelta potrebbe compromettere la qualità e l’accesso al servizio. La polemica si fa sempre più accesa, con i sindacati che promettono di mantenere alta la voce in difesa dei lavoratori e delle famiglie coinvolte.

Si allarga il fronte della protesta sul futuro dell'Asilo Nido comunale "Fantasia". Dopo la denuncia della FP CGIL, scende in campo con durezza anche la UIL FPL, contestando radicalmente l'intenzione dell'Amministrazione di affidare il servizio ai privati e smontando, dati alla mano, le.

