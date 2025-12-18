Trasporto pubblico Uil contro Cgil | Prende meriti che non le appartengono

La disputa sul trasporto pubblico in Umbria si infittisce tra Uil e Cgil, con accuse di protagonismi e meriti non meritati. Mentre si evidenziano ritardi e mancanze della giunta Tesei, il focus rimane sull’impianto della gara e sugli importanti adempimenti ancora da completare. Un confronto acceso che mette in evidenza le tensioni tra le sigle sindacali e le responsabilità sulla gestione del servizio pubblico.

Uil Trasporti Umbria contro Filt Cgil Umbria. Argomento: il trasporto pubblico locale e la gara. "A prescindere da due importanti adempimenti importanti che la giunta Tesei non aveva portato a segno, il piano di bacino e quello tariffario - sottolinea Stefano Cecchetti -, l'impianto della gara.

