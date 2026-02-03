I BTS tornano con un nuovo show in diretta su Netflix. Questa volta, la band coreana porta un documentario e una performance globale, pronti a coinvolgere i fan di tutto il mondo. L’appuntamento è per il loro ritorno ufficiale, che sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma.

BTS The Comeback Live Arirang sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix, la band coreana è pronta a tornare. I BTS sono tornati! BTS The Comeback Live Arirang sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix il 21 marzo 2026 alle 12:00 (ora italiana). In streaming live dallo storico Gwanghwamun di Seul, questa performance monumentale celebra l’uscita del loro attesissimo nuovo album, Arirang. Netflix ha collaborato con HYBE per riportare sul palco le superstar del pop in quello che si preannuncia come un evento globale senza precedenti, destinato a entrare nella storia. Dopo l’uscita dell’album, la band intraprenderà l’imponente World Tour (2026–2027), che toccherà 34 Paesi per un totale di 82 concerti in Asia, Nord America e America Latina, Europa, Medio Oriente e oltre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - I BTS, un documentario e una performance globale su Netflix per il loro ritorno

Netflix e Hybe confermano il ritorno dei BTS con un concerto in streaming.

I BTS tornano a far parlare di sé con un concerto live trasmesso su Netflix.

