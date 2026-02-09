Bryan Danielson parla del possibile ritorno sul ring | Non lo escludo ma…

Bryan Danielson non esclude un possibile ritorno sul ring, anche se non si sbilancia troppo. Dice di non aver ancora deciso, ma non lo esclude del tutto. I fan restano in attesa di capire se rivedremo il wrestler in azione presto o se si tratta solo di parole. La scena del wrestling continua a vivere di rumors e speranze, mentre i grandi nomi si allontanano temporaneamente dall’attività.

Con tanti grandi nomi del wrestling che stanno facendo un passo indietro dall’attività in-ring, i fan continuano a chiedersi chi potrebbe tornare. Uno dei nomi più citati è senza dubbio Bryan Danielson, che resta vicino al mondo AEW ma non combatte regolarmente da tempo. Nel 2025 Danielson ha lavorato come commentatore a AEW Dynamite durante l’assenza di Taz, ma la domanda rimane sempre la stessa: tornerà mai a lottare? Danielson non si è mai dichiarato ufficialmente ritirato e, in una recente intervista, ha spiegato quali siano oggi le sue sensazioni. Il lavoro con il fisioterapista di Adam Copeland. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

