Britain’s Prince William to meet Saudi crown prince on official visit
Questa mattina a Londra è stato annunciato che il principe William partirà per una visita ufficiale in Arabia Saudita. Durante i tre giorni, incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman. La visita, che inizia da lunedì, punta a rafforzare i rapporti tra i due Paesi.
The royal’s visit follows a 2025 trip to Saudi by Britain’s finance minister, which London said had unlocked trade and investment agreements worth 6.4 billion pounds ($8.71 billion). This would not be William’s first meeting with the crown prince. In March 2018, he and his father, then-Prince Charles, hosted bin Salman for a dinner at Clarence House in London, on the same day the late Queen Elizabeth held a separate lunch with the Saudi royal. Non si tratta del primo incontro di William con il principe ereditario. Nel marzo 2018, lui e suo padre, l’allora principe Carlo, ospitarono bin Salman per una cena a Clarence House a Londra, nello stesso giorno in cui la defunta regina Elisabetta tenne un pranzo separato con il reale saudita. 🔗 Leggi su Internazionale.it
A febbraio, il Principe William del Regno Unito effettuerà una visita ufficiale in Arabia Saudita, come comunicato da Kensington Palace.
Turkey determined to take relations with Saudi Arabia to higher level, Erdogan tells crown prince
Erdogan ha incontrato il principe Mohammed bin Salman a Riyadh e ha ribadito la volontà di migliorare i rapporti tra i due paesi.
