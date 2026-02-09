Britain’s Prince William to meet Saudi crown prince on official visit

Questa mattina a Londra è stato annunciato che il principe William partirà per una visita ufficiale in Arabia Saudita. Durante i tre giorni, incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman. La visita, che inizia da lunedì, punta a rafforzare i rapporti tra i due Paesi.

The royal’s visit follows a 2025 trip to Saudi by Britain’s finance minister, which London said had unlocked trade and investment agreements worth 6.4 billion pounds ($8.71 billion). This would not be William’s first meeting with the crown prince. In March 2018, he and his father, then-Prince Charles, hosted bin Salman for a dinner at Clarence House in London, on the same day the late Queen Elizabeth held a separate lunch with the Saudi royal. Non si tratta del primo incontro di William con il principe ereditario. Nel marzo 2018, lui e suo padre, l’allora principe Carlo, ospitarono bin Salman per una cena a Clarence House a Londra, nello stesso giorno in cui la defunta regina Elisabetta tenne un pranzo separato con il reale saudita. 🔗 Leggi su Internazionale.it

A febbraio, il Principe William del Regno Unito effettuerà una visita ufficiale in Arabia Saudita, come comunicato da Kensington Palace.

Erdogan ha incontrato il principe Mohammed bin Salman a Riyadh e ha ribadito la volontà di migliorare i rapporti tra i due paesi.

Argomenti discussi: Turkey determined to take relations with Saudi Arabia to higher level Erdogan tells crown prince.

