Britain’s Prince William to visit Saudi Arabia in February

A febbraio, il Principe William del Regno Unito effettuerà una visita ufficiale in Arabia Saudita, come comunicato da Kensington Palace. L’arrivo fa parte di un programma di incontri istituzionali e diplomatici volto a rafforzare i rapporti tra i due Paesi. La visita si inserisce nel quadro delle relazioni bilaterali e delle iniziative di cooperazione internazionale, con attenzione alle questioni di interesse comune e alla promozione di collaborazioni future.

LONDON, Jan 21 (Reuters) - Britain's Prince William will visit Saudi Arabia in February, Kensington Palace said in a statement on Wednesday. "His Royal Highness' visit comes as the UK and Saudi Arabia celebrate growing trade, energy and investment ties, and as the two nations approach a century of diplomatic relations," the statement said. The trip, from February 9 to 11, will be his first official visit to Saudi Arabia. LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - Il Principe William visiterà l'Arabia Saudita a febbraio, ha dichiarato mercoledì Kensington Palace in un comunicato. Il viaggio, dal 9 all'11 febbraio, sarà la sua prima visita ufficiale in Arabia Saudita.

