Brindisi-Lecce rapina a portavalori | bloccata superstrada fumo e kalashnikov maxi-inseguimento in corso

Questa mattina, sulla superstrada tra Brindisi e Lecce, un commando armato ha assaltato un furgone portavalori. La polizia ha bloccato la strada, che ora è chiusa al traffico, mentre i mezzi delle forze dell’ordine inseguono i responsabili. Sul posto ci sono fumo e armi da fuoco, tra cui un kalashnikov. La scena si è fatta confusa e tesa, con un maxi-inseguimento in corso per fermare i ladri.

Un commando armato ha assaltato un furgone portavalori sulla superstrada Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo di Tuturano, nella mattinata di oggi, 9 febbraio 2026. I malviventi, almeno quattro secondo le prime ricostruzioni, hanno bloccato la carreggiata incendiando un camion per isolare la zona e poi hanno aperto il fuoco con fucili kalashnikov contro il veicolo della ditta pugliese Battistolli. Momenti di terrore si sono vissuti lungo la superstrada, con una densa colonna di fumo nero a rendere difficile la visibilità e a paralizzare il traffico. L'azione, pianificata nei minimi dettagli, ha visto i criminali utilizzare un camion pesante come vera e propria barriera, dando fuoco al mezzo per impedire il passaggio dei veicoli in entrambe le direzioni.

