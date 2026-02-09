Brindisi assalto a un portavalori | sparatoria con i carabinieri

Questa mattina, sulla statale 613 tra Lecce e Brindisi, un furgone portavalori è stato preso di mira da un gruppo di uomini armati. I malviventi hanno aperto il fuoco contro i carabinieri arrivati sul posto, dando vita a una sparatoria che ha bloccato tutta la strada. La scena ricorda più un film che una rapina reale, con colpi di arma da fuoco e tensione alle stelle. Nessuno dei responsabili è stato ancora catturato, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per capire come si siano svolti i fatti.

Un assalto a un furgone portavalori che sembra una sequenza di guerra ha bloccato la statale 613 tra Lecce e Brindisi all’altezza di Tuturano. Ne è nato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Nessun ferito ma quanto accaduto sotto gli occhi di tanti automobilisti è stato agghiacciante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brindisi, assalto a un portavalori: sparatoria con i carabinieri Approfondimenti su Brindisi Assalto Assalto a portavalori sulla statale: auto in fiamme e sparatoria con carabinieri, paura a Brindisi Questa mattina sulla statale 613, tra Lecce e Brindisi, un assalto a un portavalori ha scatenato il caos. Assalto a portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi. Sparatoria con i carabinieri, poi la fuga Questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, un furgone portavalori è stato assaltato con armi da fuoco. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Terrore sulla superstrada: assalto a un portavalorie sparatoria con i carabinieri Ultime notizie su Brindisi Assalto Argomenti discussi: Assalto al portavalori sulla statale: conflitto a fuoco coi carabinieri durante l’inseguimento; Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: superstrada bloccata; Terrore sulla statale: portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. Due arresti VIDEO; Assalto a portavalori sulla Statale 613 Brindisi-Lecce, direzione sud. Assalto a un portavalori in Brindisi: due arresti dopo il colpoQuesta mattina, la superstrada 613, che collega Brindisi a Lecce, è stata teatro di un audace assalto a un portavalori. Gli eventi si sono svolti in un clima di grande tensione, culminando in un inseg ... notizie.it Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieriLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it "Stamattina a Tuturano Provincia di Brindisi assalto a un furgone per strada." facebook Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieri. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.