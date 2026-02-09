Brindisi assalto a portavalori | prima il mezzo incendiato poi lo scontro a fuoco
Un assalto armato si è verificato questa mattina a Brindisi. I rapinatori hanno prima dato fuoco a un furgone della Btv e poi hanno affrontato a colpi d’arma i vigilanti che tentavano di fermarli. La scena si è svolta in pieno giorno, creando panico tra i passanti. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di trovare i responsabili. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha scosso l’intera città.
Questa mattina un furgone portavalori dell’azienda Btv (Battistolli) è stato assaltato sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiato, costringendo il portavalori a fermarsi e dando il via all’assalto. Al momento dell'arrivo dei militari, i rapinatori hanno aperto il fuoco dando il via alla sparatoria. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito., Dopo il tentativo fallito, è nato un inseguimento nel territorio di Squinzano, con i militari dell’Arma sopraggiunti in supporto ai colleghi già presenti sul luogo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
