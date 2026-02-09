Brindisi assalto a portavalori | prima il mezzo incendiato poi lo scontro a fuoco

Un assalto armato si è verificato questa mattina a Brindisi. I rapinatori hanno prima dato fuoco a un furgone della Btv e poi hanno affrontato a colpi d’arma i vigilanti che tentavano di fermarli. La scena si è svolta in pieno giorno, creando panico tra i passanti. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di trovare i responsabili. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha scosso l’intera città.

