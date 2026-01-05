Prima i chiodi poi i fumogeni e i mezzi in fiamme | assalto dal film a un portavalori in autostrada a Ortona

Questa mattina, intorno alle 6.30, un assalto si è verificato lungo l’autostrada A14 in direzione nord, nel territorio di Ortona, nel Chietino. Un portavalori è stato oggetto di un raid che ha coinvolto lanci di chiodi, fumogeni e mezzi in fiamme. L’evento ha causato disagi alla viabilità e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118. Al momento non si conosce l'entità del bottino. Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle.

