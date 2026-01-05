Prima i chiodi poi i fumogeni e i mezzi in fiamme | assalto dal film a un portavalori sull' autostrada A14

Questa mattina, intorno alle 6.30, un assalto al portavalori si è verificato sull’autostrada A14, in direzione nord, nei pressi di Ortona, nel Chietino. L’azione ha coinvolto l’utilizzo di chiodi, fumogeni e mezzi in fiamme, creando un grave episodio di criminalità stradale. La dinamica e le conseguenze dell’accaduto sono ancora in fase di approfondimento da parte delle autorità.

Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l’autostrada A14, in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118. Al momento non si conosce l’entità del bottino. Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Prima i chiodi, poi i fumogeni e i mezzi in fiamme: assalto dal film a un portavalori sull'autostrada A14 Leggi anche: Prima i chiodi, poi i fumogeni e i mezzi in fiamme: assalto dal film a un portavalori in autostrada a Ortona Leggi anche: Assalto a un portavalori lungo la A14: usati chiodi, fumogeni e mezzi incendiati Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Chiodi, fumogeni e mezzi in fiamme: assalto a un portavalori lungo la A14; ORTONA: ASSALTO A PORTAVALORI SULLA A14, MEZZI DATI ALLE FIAMME, CHIODI E FUMOGENI PER LA FUGA; Assalto al portavalori sull'A14: auto in fiamme, fumogeni e chiodi sull'asfalto. Malviventi in fuga col bottino; Assalto a portavalori sull’A14, auto in fiamme a Ortona e autostrada chiusa. I rapinatori via col malloppo. Assalto a un portavalori lungo la A14: usati chiodi, fumogeni e mezzi incendiati - Taranto, in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel Chietino. ilgiornale.it

Assalto a portavalori in A14 a Ortona: mezzi in fiamme, chiodi e fumogeni per coprirsi la fuga - L'allarme è scattato intorno alle 6:30 di lunedì lungo la carreggiata in direzione nord dell'autostrada A14 dove i malviventi hanno bloccato il passo ... fanpage.it

Prima i chiodi, poi i fumogeni e i mezzi in fiamme: assalto dal film a un portavalori in autostrada a Ortona - Non si conosce l’entità del bottino, al momento non è certo se siano state utilizzate armi. msn.com

Prima l’esplosione del bancomat, poi la fuga, un auto data alle fiamme e l’inseguimento con i Carabinieri fino a Tito e i chiodi sparsi sulla strada - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.