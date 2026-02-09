Brindisi assaltano portavalori e aprono il fuoco contro i carabinieri

Questa mattina a Brindisi, sulla statale 613 tra Lecce e Brindisi, due uomini hanno assaltato un portavalori e hanno sparato contro i carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio ha creato scompiglio e paura tra gli automobilisti che transitavano in zona. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica e di identificare i responsabili.

Mattinata di grande paura sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Un commando armato ha assaltato un furgone portavalori che transitava sull'arteria stradale. In base alle prime informazioni, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri intervenuti sul posto. Al momento, per fortuna, non risulta che ci siano feriti. Il furgone assaltato appartiene all'azienda Btv, Battistolli. I malviventi avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiandolo. Le fiamme hanno avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero.

