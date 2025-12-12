Fano piange il dottor Roberto Ansuini amato da tutti
Fano piange la scomparsa del dottor Roberto Ansuini, figura stimata e amata dalla comunità. Venerdì 12 dicembre 2025, la città si è svegliata con un sentimento di tristezza e cordoglio per la perdita di un professionista che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti.
Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 12 dicembre 2025 - Fano si è svegliata oggi con una notizia che pesa come un nodo alla gola. Il dottor Roberto Ansuini non ce l’ha fatta: si è spento nelle scorse ore, dopo giorni di apprensione e speranza condivisa. Avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 26 dicembre. Medico dell’ospedale Santa Croce per una vita, riferimento della cardiologia territoriale fino al pensionamento nel 2012, Ansuini è stato molto più di un professionista stimato. È stato una presenza, un uomo capace di unire scienza e fede, competenza e umanità, mettendo sempre le persone al centro. Attraverso l’impegno nel volontariato, nella clown-terapia e nell’associazione APITO, ispirata allo spirito di don Paolo Tonucci, ha portato cura, ascolto e sorriso nei luoghi della fragilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Firmato il contratto che avvia la progettazione del nuovo polo museale al Teatro Romano. Un team di professionisti lavorerà a verifiche, indagini e progetto preliminare per valorizzare la Fano romana. Un percorso condiviso con Provveditorato e Soprintendenz - facebook.com Vai su Facebook
"#MariolinaDeFano" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Fano piange Silvia Foglino, venerdì l’addio - Fano piange la scomparsa di Silvia Foglino, componente dello staff della direzione dell’Ausl di Ferrara, morta lunedì a 44 anni nell’ospedale dove era in cura. Secondo ilrestodelcarlino.it
~DON ALÌ FA RISSA CON UNA GUARDIA IN CODA AL LIDL~