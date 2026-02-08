È morto Brad Arnold aveva 47 anni | il cantante dei 3 Doors Down aveva un cancro al rene

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante dei 3 Doors Down, Brad Arnold, si è spento a 47 anni. L’artista lottava da tempo contro un cancro al rene e alla fine non ce l’ha fatta. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano la sua voce e la sua energia sul palco.

Il cantante e fondatore dei 3 Doors Down, Brad Arnold, è morto a causa di un cancro al rene all'età di 47 anni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Brad Arnold

Brad Arnold Shared His Faith In God Just Before His Peaceful Goodbye

Video Brad Arnold Shared His Faith In God Just Before His Peaceful Goodbye

