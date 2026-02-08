È morto Brad Arnold aveva 47 anni | il cantante dei 3 Doors Down aveva un cancro al rene

Il cantante dei 3 Doors Down, Brad Arnold, si è spento a 47 anni. L’artista lottava da tempo contro un cancro al rene e alla fine non ce l’ha fatta. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano la sua voce e la sua energia sul palco.

Il cantante e fondatore dei 3 Doors Down, Brad Arnold, è morto a causa di un cancro al rene all'età di 47 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Brad Arnold

Tony Dallara, nome d'arte di Antonio Lardera, è scomparso all'età di 89 anni.

Brad Arnold Shared His Faith In God Just Before His Peaceful Goodbye

È morto Brad Arnold, frontman dei 3 Doors Down. Aveva 47 anniLOS ANGELES - Brad Arnold, frontman della rock band americana 3 Doors Down, è morto oggi, sabato 7 febbraio, all'età di 47 anni. Dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro Arnold è morto ... tio.ch

È morto Brad Arnold, cantante dei 3 Doors DownÈ morto all’età di 47 anni Brad Arnold, cantante e fondatore dei 3 Doors Down. Ad annunciarlo la stessa band tramite i propri canali social ufficiali. Lo scorso maggio il musicista statunitense aveva ... impattosonoro.it

È morto all’età di 47 anni Brad Arnold, cantante e fondatore dei 3 Doors Down. Ad annunciarlo la stessa band tramite i propri canali social ufficiali. Lo scorso maggio il musicista statunitense aveva comunicato di essere in cura per un cancro a un rene in fase a facebook

Stavo ascoltando casualmente poco fa "Here without you" dei "3 Doors Down" e letteralmente un minuto dopo rientrando qui mi e' apparso un tweet della band che annunciava la scomparsa di Brad Arnold. Aveva l eta' di mia sorella. x.com