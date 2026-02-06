La procura di Milano indaga su un gruppo di stranieri che tra il 1993 e il 1995 si spostava tra frontiere e città per partecipare a sparatorie a Sarajevo. I magistrati cercano di ricostruire chi fossero, come si organizzavano e da dove provenissero, analizzando documenti di viaggio e registri ai valichi. Sono i cosiddetti 'cecchini del weekend', cittadini stranieri che pagavano per sparare sui civili durante la guerra in Jugoslavia.

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Documenti di viaggio e registri ai valichi di frontiera. E' su questo scambio di informazioni, e non solo, che si concentra l'attenzione della Procura di Milano per cercare di ricostruire dinamiche e volti dei cosidetti 'cecchini del week end', cittadini stranieri che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell'allora Jugoslavia. In particolare, l'attenzione si concentrata sul recupero di vecchi biglietti aerei, ma anche dei passaggi in auto dai valichi - per i quali era richiesto il passaporto - che allora separavano in modo netto l'Italia dai Paesi balcanici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bosnia: cecchini a Sarajevo, procura Milano indaga su viaggi e registri frontiera

Bosnia: cecchini a Sarajevo, procura Milano indaga su viaggi e registri frontieraMilano, 6 feb. (Adnkronos) - Documenti di viaggio e registri ai valichi di frontiera. E' su questo scambio di informazioni, e non solo, che si ... iltempo.it

Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo, indagato un ex camionista 80enne: «Amante della caccia, di estrema destra e cattolico radicale»PORDENONE - A più di trent’anni dall’assedio di Sarajevo, uno dei capitoli più oscuri della guerra in Bosnia torna al centro dell’attenzione giudiziaria. La ... ilgazzettino.it

Lo chiamavano “Sarajevo Safari”. Quella che per il momento possiamo considerare una presunta partecipazione dell’attuale presidente della Serbia Aleksandar Vucic alle attività dei cecchini serbo-bosniaci intorno alla capitale bosniaco-erzegovese durante l’ facebook

Primo indagato inchiesta della Procura di Milano sui cecchini italiani per sport nella capitale bosniaca in guerra tra il 1992 e 1996.Allora 50enne,di destra,ostentazione profusa di quanto compiuto.Altri nomi di cecchini italiani al vaglio degli investigatori. @repu x.com