Bosnia | cecchini a Sarajevo procura Milano indaga su viaggi e registri frontiera

La procura di Milano indaga su un gruppo di stranieri che tra il 1993 e il 1995 si spostava tra frontiere e città per partecipare a sparatorie a Sarajevo. I magistrati cercano di ricostruire chi fossero, come si organizzavano e da dove provenissero, analizzando documenti di viaggio e registri ai valichi. Sono i cosiddetti 'cecchini del weekend', cittadini stranieri che pagavano per sparare sui civili durante la guerra in Jugoslavia.

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Documenti di viaggio e registri ai valichi di frontiera. E' su questo scambio di informazioni, e non solo, che si concentra l'attenzione della Procura di Milano per cercare di ricostruire dinamiche e volti dei cosidetti 'cecchini del week end', cittadini stranieri che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell'allora Jugoslavia. In particolare, l'attenzione si concentrata sul recupero di vecchi biglietti aerei, ma anche dei passaggi in auto dai valichi - per i quali era richiesto il passaporto - che allora separavano in modo netto l'Italia dai Paesi balcanici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

