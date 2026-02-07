Gli investigatori stanno scavando tra i documenti dei passati espatri verso Sarajevo. Ricostruiscono i movimenti di chi, in quegli anni, ha lasciato l’Italia e si è diretto nella città assediata, anche attraverso biglietti aerei e registrazioni di passaporti. La loro attenzione si concentra sui cecchini a pagamento, coinvolti in attacchi che hanno colpito civili di ogni età, tra cui donne e bambini. La ricostruzione delle rotte e delle motivazioni cerca di fare luce su una delle pagine più oscure di quei drammatici anni.

Milano – Stanno verificando anche gli espatri dell’epoca, recuperando le registrazioni di passaporti e documenti di viaggio, ma anche di biglietti aerei, inquirenti e investigatori che indagano sulla vicenda dei cecchini del weekend, che pagavano per andare ad uccidere «per gioco», pure donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il ‘92 e il ‘95. Da quanto si è saputo, infatti, nelle indagini condotte dal Ros dei carabinieri e coordinate dal procuratore Marcello Viola e dal pm Alessandro Gobbis, si sta cercando di ricostruire quei viaggi dell’orrore verso la Bosnia, partendo da segnalazioni, nomi e testimonianze e andando a verificare, poi, nei registri delle frontiere se ci sono state entrate e uscite proprio di determinate persone in quel periodo, dall’Italia verso Sarajevo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cecchini a pagamento a Sarajevo: verifiche sugli espatri dell’epoca verso la Bosnia

Approfondimenti su Sarajevo Assedio

La procura di Milano indaga su un gruppo di stranieri che tra il 1993 e il 1995 si spostava tra frontiere e città per partecipare a sparatorie a Sarajevo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta

Ultime notizie su Sarajevo Assedio

Argomenti discussi: I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidio; Cecchini del weekend a Sarajevo, c’è un indagato per omicidio. Si vantava della caccia all'uomo; Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani. Friulano 80enne indagato per omicidio. Ex camionista, di estrema destra,...; Individuato uno dei cecchini del weekend a Sarajevo.

Trasferte della morte a Sarajevo, caccia ai cecchini a pagamento: i pm milanesi pronti ad ascoltare l’ex 007 bosniacoMilano – Sarà un ex 007 dell’intelligence bosniaca, che ha già riferito di aver avuto contatti all’epoca anche con il Sismi, uno dei testimoni principali che saranno ascoltati nell’inchiesta milanese ... ilgiorno.it

Caso "cecchini del weekend" a Sarajevo, 80enne di Pordenone indagato per omicidio volontario aggravato: "Si vantò di aver ucciso dietro pagamento" x.com

Una decina di testate estere anche domani per raccontare l'Italia: Milano-Cortina: cyber-attacchi russi sventati nel giorno della cerimonia inaugurale Il turismo dell’orrore a Sarajevo: primo indagato italiano per i “cecchini del weekend” Tunisia facebook