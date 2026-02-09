Bosnia | cecchini a Sarajevo in corso interrogatorio ex camionista

E’ iniziato al quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano l’interrogatorio dell’uomo di 80 anni, accusato di aver fatto parte dei cosiddetti ‘cecchini del weekend’. L’ex camionista è sospettato di aver partecipato alle sparatorie che colpivano civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995, durante la guerra in Jugoslavia.

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - E' iniziato, al quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano, l'interrogatorio dell'ex autotrasportatore di 80 anni accusato di essere tra i cosiddetti 'cecchini del week end', cittadini che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell'allora Jugoslavia. Il procuratore capo Marcello Viola e il pubblico ministero Alessandro Gobbis stanno sentendo il pensionato indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili. L'uomo, difeso dall'avvocato Giovanni Menegon, ha scelto di rispondere e fornire la sua versione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un uomo di 80 anni, originario di Pordenone, deve andare in procura a Milano per rispondere di accuse gravi.

La procura di Milano indaga su un gruppo di stranieri che tra il 1993 e il 1995 si spostava tra frontiere e città per partecipare a sparatorie a Sarajevo.

Cecchini a Sarajevo, l'ex datore di lavoro smentisce l'80enne indagato: «Nessuna trasferta in Bosnia per nostro conto». Oggi l'interrogatorioPORDENONE - Viaggi di lavoro in Bosnia nel periodo della guerra dei Balcani? «Assolutamente no, non lavoravamo lì in quegli anni». Diventa sempre più contorta, poche ... ilgazzettino.it

Cecchini a Sarajevo, l’80enne indagato smentisce tutto: Travisate le mie parole al bar, ero in Bosnia per lavoroL’uomo sospettato di aver sparato ai civili durante l’assedio alla città degli anni Novanta sarà interrogato oggi a Milano: Sono tranquillo, storie gonfiate ... ilgiorno.it

buonasera immagino abbiate sentito la notizia delle indagini circa i "cecchini della domenica" in Bosnia. Ho il ricordo di aver letto un libro di racconti negli anni 90 in cui un racconto parlava proprio di questo.. mi pareva fosse Michele Serra o Stefano Benni, ma facebook

Primo indagato inchiesta della Procura di Milano sui cecchini italiani per sport nella capitale bosniaca in guerra tra il 1992 e 1996.Allora 50enne,di destra,ostentazione profusa di quanto compiuto.Altri nomi di cecchini italiani al vaglio degli investigatori. @repu x.com