Cecchini italiani a Sarajevo su bambini donne e anziani | indagato un 80enne friulano L' ex camionista accusato di omicidio Lunedì l' interrogatorio

Un uomo di 80 anni, originario di Pordenone, deve andare in procura a Milano per rispondere di accuse gravi. È sospettato di aver preso parte a un attacco con i cecchini in Sarajevo, che ha colpito bambini, donne e anziani. L'ex camionista si presenta lunedì per il primo interrogatorio, mentre le indagini cercano di fare chiarezza sulla sua possibile responsabilità.

PORDENONE - Un 80enne della provincia di Pordenone dovrà presentarsi in Procura a Milano per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta denominata "cecchini del weekend", secondo la quale nei primi anni Novanta diversi italiani parteciparono - pagando - a viaggi a Sarajevo per sparare e deliberatamente uccidere civili inermi in veri e propri safari della morte. L'accusa per il friulano, ex camionista, è pesantissima: omicidio volontario continuato e aggravato. Le accuse L'uomo, oggi 80enne, è indagato e accusato di avere preso parte a quei safari della morte. Viaggi avvenuti tra il 1992 e il 1995 durante i quali uomini italiani - per lo più abbienti e appartenenti a posizioni sociali di spicco - avrebbero pagato per raggiungere Sarajevo, allora assediata dai serbo-bosniaci, e sparare sui civili utilizzando postazioni fornite dell’esercito della Repubblica Srpska. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

La procura di Milano ha convocato un 80enne di Pordenone per un interrogatorio.

Un italiano è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato nell’ambito dell’inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo.

