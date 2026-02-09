Borsa PMI poco attratte dalla quotazione | ecco i motivi

La maggior parte delle piccole e medie imprese italiane non si avvicina alla Borsa. Anche se molte vedono nella quotazione uno strumento per crescere e innovare, trovano difficile fare il passo. Problemi culturali e di dimensioni frenano molte aziende a entrare nel mercato azionario.

La Borsa resta poco accessibile alla gran parte delle PMI italiane, che vedono nella quotazione sul mercato un’opportunità di crescita, competitività ed innovazione, ma hanno difficoltà a “fare il salto”, spesso per problemi culturali e dimensionali. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata dal Primo Rapporto dell’Osservatorio “Pmi e Mercato dei Capitali”, istituito da Consob e CeTIF – Università Cattolica. Il rapporto, frutto di un anno di ricerca del Comitato Scientifico della Consob e di uno “stakeholder group” che riunisce associazioni, istituzioni, operatori di mercato e università, analizza le condizioni di accesso e permanenza delle PMI nel mercato die capitali, considerando un campione di 120mila realtà imprenditoriali medio-piccole. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

