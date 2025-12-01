Borsa | Kaleon oggi primo giorno di quotazione a Milano e Parigi
Primo giorno di quotazione in Borsa oggi per Kaleon, società di gestione e valorizzazione turistica di patrimoni artistici, naturali e museali. La società è la prima a raggiungere la quotazione simultanea sui listini di Milano e Parigi (Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris), dopo un processo avvenuto in parallelo sui due mercati nelle scorse settimane. Kaleon, che ha nel suo portafoglio di gestione asset prestigiosi (Isola Bella e Isola Madre nel Golfo Borromeo; Parco Pallavicino; Parco del Mottarone; Rocca di Angera e i Castelli di Cannero, location appartenenti storicamente alla Famiglia Borromeo) aveva annunciato lo scorso 27 novembre il successo del collocamento finalizzato all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it
