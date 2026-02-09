Una bambina di soli due anni è stata trovata morta nella sua casa a Bordighera. I carabinieri stanno valutando se sottoporre il corpo a un’autopsia, dopo aver notato lividi sul suo corpicino. La scena ha insospettito i genitori, che hanno chiamato subito i soccorsi. Ora la procura sta cercando di capire cosa possa aver causato la morte della piccola.

Potrebbe essere sottoposto ad autopsia il corpicino della bimba di due anni morta in casa a Bordighera. Sul cadavere il medico legale avrebbe riscontrato alcuni lividi e nell'inchiesta si proverà a verificare l'origine, come spesso avviene in questi casi. La madre della piccola, sentita dai carabinieri, avrebbe detto che la bambina è caduta dalle scale. I medici inviati dal 118 sono intervenuti perché la bambina aveva una crisi respiratoria ma l'intevrento, pur immediato, non è stato risolutivo. La piccola è andata in arresto cardiaco e non c'è stato nulla da fare. È morta senza riprendere conoscenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina a Bordighera, una bambina di soli due anni è stata trovata senza vita in casa.

La piccola Alessandra, una bimba di soli 4 anni, è morta in circostanze drammatiche a Tufino, nel Nolano.

Bordighera, bimba di 2 anni muore in casa: aveva lividi sul corpo. La mamma: «È caduta dalle scale». Sarà disposta l'autopsia. Tragedia a Bordighera. Una bambina di due anni è morta in casa a seguito di una crisi respiratoria. Si ipotizza un incidente domestico. Nonostante l'intervento immediato

Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera. Aveva lividi sul corpo. La mamma ha detto ai carabinieri che la piccolina è caduta dalle scale, ma secondo le prime informazioni, si procederà ad autopsia per accertare l'origine delle ecchimosi

