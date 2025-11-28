Francesco Palese, segretario dell’Unirai ROMA – “Ottima riuscita dello sciopero dei giornalisti della Rai: oltre a tutti i telegiornali si è fermata anche la stragrande maggioranza dei programmi dell’Approfondimento, come Agorà e Restart. La partecipazione è stata ampia e visibile: quando scioperiamo anche noi, si vede. E anche questa volta lo hanno visto e capito tutti. Un pensiero particolare va a tutti i colleghi precari che, pur non essendo contrattualizzati, hanno voluto aderire moralmente alla mobilitazione della categoria”. Lo afferma Francesco Palese, segretario di Unirai – Figec Cisal. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Palese (Unirai): “Ottima riuscita per lo sciopero dei giornalisti Rai”