Mediaset il colpaccio di Pier Silvio | cosa sta succedendo

News tv. L’Europa dei media, nel 2025, non è più un mosaico statico ma una scacchiera dinamica dove le mosse si misurano in partecipazioni, piattaforme digitali e bacini pubblicitari transnazionali. In questa partita c’è chi difende il perimetro domestico e chi, invece, gioca d’anticipo, occupa caselle inattese e si muove con logica industriale più che finanziaria. Pier Silvio Berlusconi appartiene senza esitazioni alla seconda categoria: quella dei costruttori di perimetri nuovi. Leggi anche: “Striscia la Notizia”, cambia tutto: la rivoluzione decisa da Mediaset Nuovi orizzonti per Mediaset. Dopo la recente avanzata in Germania, un’incursione che ha aperto l’orizzonte anche ad Austria e Svizzera, la traiettoria del Biscione si allunga ancora, questa volta verso un bordo atlantico della mappa, là dove l’Europa finisce e cominciano rotte linguistiche e commerciali che puntano più lontano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

