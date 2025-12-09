News tv. – La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Un risultato importante per Mediaset, per Pier Silvio Berlusconi, che è riuscito ad accaparrarsi una delle emittenti più famose di Italia. Pronti a scoprire ogni dettaglio? Tenetevi forte. . Al centro della notizia bomba è Radio Norba, la voce più riconoscibile della Puglia e di tutto il Meridione. I gruppo Mediaset ha acquistato la storica emittente, compiendo una delle operazioni più significative degli ultimi anni nel panorama radiofonico italiano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mediaset, la notizia bomba! Il colpaccio di Pier Silvio Berlusconi