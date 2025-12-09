Mediaset la notizia bomba! Il colpaccio di Pier Silvio Berlusconi

Tvzap.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News tv. – La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Un risultato importante per Mediaset, per Pier Silvio Berlusconi, che è riuscito ad accaparrarsi una delle emittenti più famose di Italia. Pronti a scoprire ogni dettaglio? Tenetevi forte. . Al centro della notizia bomba è Radio Norba, la voce più riconoscibile della Puglia e di tutto il Meridione. I gruppo Mediaset ha acquistato la storica emittente, compiendo una delle operazioni più significative degli ultimi anni nel panorama radiofonico italiano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

mediaset la notizia bomba il colpaccio di pier silvio berlusconi

© Tvzap.it - Mediaset, la notizia bomba! Il colpaccio di Pier Silvio Berlusconi

Striscia la notizia torna in TV, Mediaset ha deciso: quando andrà in onda e come saranno le nuove puntate su Canale5

Striscia la Notizia si sposta in prima serata: la decisione di Mediaset

Notizia bomba, “Ok il prezzo è giusto” torna in tv con un conduttore inaspettato: sgarbo a Mediaset!

“Barbara D’Urso concorrente Ballando con le stelle 2025"/ Colpaccio di Milly Carlucci ma Mediaset attacca? - Barbara D'Urso concorrente di Ballando con le stelle 2025, Dagospia lancia la bomba: colpaccio di Milly Carlucci ma Mediaset prepara contromossa Barbara D’Urso concorrente a Ballando con le stelle ... Scrive ilsussidiario.net