Bonus scuole paritarie 2026 come richiederlo i requisiti quanto vale

Il bonus scuole paritarie 2026 offre un sostegno alle famiglie con studenti iscritti a istituti paritari, includendo anche altre agevolazioni come l’esenzione Imu sugli immobili scolastici. In questa guida, spiegheremo come richiederlo, quali sono i requisiti necessari e qual è l’importo previsto, fornendo informazioni chiare e aggiornate per facilitare l’accesso alle agevolazioni previste.

Il bonus scuole paritarie fa parte di un più ampio pacchetto di agevolazioni rivolto alle famiglie che hanno ragazzi che frequentano questa tipologia di istituti, per cui sono attive anche altre iniziative come l'esenzione Imu per gli immobili utilizzati per la didattica. Rivolto alle famiglie con un Isee inferiore a 30.000 euro, il bonus scuole paritarie coinvolge gli studenti che frequentano le lezioni in una scuola secondaria di I grado o il biennio di una scuola di II grado: stiamo parlando delle medie e delle superiori paritarie. Attraverso questa misura sono stati stanziati complessivamente 20 milioni di euro per il 2026: l'obiettivo è quello di sostenere le famiglie con dei redditi medio-bassi e garantire la libertà di scelta educativa.

