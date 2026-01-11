Bonus fibra ottica 2026 chi può beneficiarne e cosa manca per partire

Il Bonus fibra ottica 2026 offre opportunità di miglioramento delle connessioni internet nelle abitazioni e nelle aziende. Tuttavia, la diffusione di questa misura è limitata dalle infrastrutture interne degli edifici, che ancora rappresentano un ostacolo. Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario intervenire sulla rete interna, un passaggio fondamentale per rispettare le scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fissate al 30 giugno 2026.

La carenza di infrastrutture all’interno degli edifici è uno dei nodi che l’Italia deve sciogliere per rispettare le scadenze previste dal Piano Nazionale di rRpresa e Resilienza fissate al 30 giugno 2026. In molti casi, benché le infrastrutture e la rete pubblica siano presenti, la fibra risulta inaccessibile, almeno di fatto. Il bonus fibra 2026 si inserisce in questo contesto: la misura è pensata per sostenere i costi tecnici per portare la connessione Ftth direttamente all’interno delle abitazioni. Ma ufficialmente non è stata comunicata alcuna data di avvio dell’iniziativa. A cosa serve il bonus fibra 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

