Boninsegna l’investitura prima di Inter Como porta bene | Mi sarebbe piaciuto giocare con Lautaro saremmo stati una coppia perfetta e vi spiego il motivo

Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Roberto Boninsegna, ha speso parole al miele nei confronti di Lautaro prima del match col Como. L’Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo in Coppa Italia, sfida a San Siro il sorprendente Como guidato da Cesc Fabregas in un match che oppone il miglior attacco alla miglior difesa. Il pre-partita è stato illuminato dalla presenza della leggenda nerazzurra Roberto Boninsegna, premiato sul terreno di gioco. Ai microfoni di Inter TV, l’ex centravanti ha espresso la sua forte emozione per il ritorno alla “Scala del Calcio”, ammettendo di avere la pelle d’oca. 🔗 Leggi su Internews24.com

